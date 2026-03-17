Publiziert am 17.03.2026

Der Pitch erstreckte sich über mehrere Phasen und verlangte von den teilnehmenden Agenturen eine fundierte strategische Einordnung und Positionierung, starke kreative Leitideen sowie überraschende konzeptionelle Vorschläge für die künftige Kommunikation. Family übernimmt die kreative Gesamtverantwortung für die Dach- und Themenkommunikation von Swissmilk über alle relevanten Kanäle, wie die Agentur mitteilt.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Entwicklung nationaler Kampagnen, die Schweizer Milch und Milchprodukte langfristig als zeitgemäss, glaubwürdig und emotional verankert positionieren sollen – mit Fokus auf Gesundheit, Nachhaltigkeit und Genuss. Die Arbeiten sollen breite Bevölkerungsschichten ansprechen und die Markenstärke von Swissmilk bei jüngeren Zielgruppen festigen. Erste Kampagnen aus der neuen Partnerschaft werden im Verlauf von 2026 sichtbar sein. (pd/cbe)