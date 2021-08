Dreifive: Pitchgewinn des DACH-Digitaletats von Korres

Dreifive konnte sich im Pitch um den gesamten DACH-Digitaletat durchsetzen und betreut ab sofort alle Online-Marketing-Massnahmen der griechischen Kosmetikmarke, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Überzeugen konnte die von Dreifive entwickelte funnelbasierte Digitalstrategie, die auf dem sinnvollen Einsatz der generierten Daten basiert. Passend zur Digitalstrategie erstellte Dreifive kreative Assets und entwarf Landingpages passend zu den jeweiligen Funnelsteps.

Dabei steht die Zielgruppe des Funnelsteps mit ihren jeweiligen Bedürfnissen im Mittelpunkt. Mit Hilfe datenbasierter Segmentierung der Usergruppen können das Visual, die Message sowie die Landingpage jederzeit an die Bedürfnisse angepasst werden. Um die Auswirkung der Maßnahmen monitoren zu können, setzt Dreifive ein automatisiertes Reportingdashboard ein. Dies ermöglicht eine sehr schnelle Reaktionszeit auf Veränderungen jeder Art und hilft dementsprechend kurzfristig Entscheidungen zu treffen.

Ein Teil der Strategie betrifft den Bereich Influencer-Marketing, dem Korres künftig einen höheren Stellenwert beimessen wird. Dreifive steht dabei in beratender Funktion Korres zur Seite, um ein passgenaues Influencer-Konzept mit Fokus auf kleineren Influencern zu erarbeiten. Durch den Einsatz von Automatismen und Tools wird auch in diesem Bereich die Möglichkeit geschaffen, zu skalieren. Die Massnahmen werden mit der bestehenden PR-Agentur umgesetzt.

Annika Wuhrer, Teamlead Digital Marketing Consulting bei Dreifive, lässt sich wie folgt zitieren: «Da wir Korres ab sofort in allen digitalen Bereichen betreuen, haben wir in Bezug auf die Onlinemassnahmen einen grossen Spielraum. Wir haben den gesamten Überblick und können gemeinsam alle Themen anschauen, die den Erfolg verbessern. Das vertrauensvolle Verhältnis, das wir schon jetzt aufgebaut haben, machen diese Zusammenarbeit ganz besonders.»

Amrei Stäbler, Head of E-Commerce & Digital Marketing bei Korres, sagt: «Wir haben nach einer Agentur gesucht, die massgeschneiderte Beratung in einem kompetitiven Umfeld bieten kann und dabei nicht nur sehr gute Performance-Marketing-Skills mitbringt, sondern zudem die Marke Korres versteht und diese auf den diversen Marketing-Kanälen perfekt in Szene setzen kann. Mit Dreifive wissen wir ab sofort einen kompetenten Partner an unserer Seite, der uns fachlich auf Augenhöhe berät und auf unsere markenspezifischen Bedürfnisse einzugehen versteht.»

Verantwortlich bei Dreifive: Annika Wuhrer (Head of Digital Marketing Consulting), Pascal Schumacher (Head of Digital Advertising); Christoph Spannagel (Head of Branch Office DE / Head of SEO & CO); verantwortlich bei Korres: Amrei Stäbler (Head of E-Commerce & Digital Marketing). (pd/lol)