PostFinance zeigt den Kundinnen und Kunden mittels Pizzas Strategien zum Geld anlegen. Mithilfe der Pizzas «Margherita Sicura», «Quattro Soldi», «Verdure Moderate», «Prosciutto Profitto» und «Rischio Piccante» erklärten Expertinnen und Experten von PostFinance an sieben Standorten in der Schweiz unterschiedliche Anlagestrategien. Dabei repräsentierten die Pizzas das ganze Spektrum der Anlagemöglichkeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die unterschiedlichen Strategien anschaulich darzustellen, wurden die Pizzas – entsprechend den Investitionspräferenzen der Kundinnen und Kunden – zugeschnitten und auf der Pizzaschachtel angerichtet. Interessierte konnten für fünf Franken an einem der Standorte eine Pizza kaufen.

Florian Grützner von PostFinance: «Pizza eignet sich ausgezeichnet, um das Zusammenspiel von Chancen und Risiken bei der Geldanlage einfach und vor allem anschaulich zu erklären. Aber nicht nur das: Die entspannte, mediterrane Atmosphäre, in der dies geschieht, trägt auch dazu bei, dass Kundinnen und Kunden allfällige Hemmschwellen gegenüber Geldanlageformen abbauen können.»

Und so wurde mit Pizza Portfolio der Klassiker der italienischen Küche zum didaktischen und essbaren Talking-Piece. Die Aktion lief bis zum 24. Mai 2024. Die Pizze wurden von den Maestri der Pizzeria Napulé gebacken. Die einzelnen Kreationen finden sich auf https://pizzaportfolio.postfinance.ch.(pd/wid)