Einfacher, schneller und doch auf dem Punkt, war das Briefing für den jüngsten HR-Auftrag von Maltech. Dazu entwickelte Brain2 eine Plakatkampagne, die noch bis Mitte Februar im Umfeld der Maltech-Standorte in Bern, Härkingen, Perlen und Cheseaux-sur-Lausanne zu sehen ist. Zu den klassischen Plakaten werden in einer Guerilla-Aktion Poster in angesagten Pubs und Sportzentren platziert. «Wir haben viel in die Servicequalität unserer Standorte investiert, jetzt brauchen wir auch die guten Fachleute dazu. Ein Stelleninserat reicht hier nicht mehr, wir müssen neue Wege gehen», lässt sich Maltech-CEO Eric Hunziker in einer Mitteilung zitieren.

Zu den Plakaten und Poster werde auch auf gängigen Social-Media-Kanälen zu Quick-

bewerbungen aufgerufen, wie es weiter heisst. Verantwortlich bei Maltech ist die HR-Leiterin Isabelle Schärer, die Bilder sind von Mike Bingesser. Strategie und Kreation stammen von Brain2, Oliver Kindhauser. (pd/tim)