Publicis Zürich: Politik auf Augen- und Ohrenhöhe

Publiziert am 01.11.2024

In der Schweiz kommen junge Menschen sehr spät mit der Politik in Berührung. Oft hat es damit zu tun, dass nicht auf Augenhöhe kommuniziert wird. Jugendliche fühlen sich eingeschüchtert von hochtrabenden Worten und erwachsener Rhetorik. Doch ein Demokratieverständnis entsteht nur, wenn man sich aktiv beteiligt.

Mit der Kampagne «Kein Plan von Politik? Ruf an!» von Publicis soll eben dieser Generationengraben überwinden – und zwar in Form einer Helpline für junge Menschen. Sie können 0800 150 100 anrufen und sich am Telefon von Gleichaltrigen komplexe politische Themen erklären lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Ganze funktioniert mit einem automatisierten Antwortsystem in allen drei Landessprachen. Am anderen Ende der Leitung sind Loucas, Luisa und Rubie. Drei Jugendliche, die frei raus und ungefiltert über die Wohnungssituation in der Schweiz, die Zukunft der E-Mobilität und die Bedeutung von Europapolitik aufklären, immer gefolgt von der Bewerbung der Jugendsession. Denn neben der politischen Bildung soll die Kampagne auch Anmeldungen generieren. Mit dem neu erlernten politischen Rüstzeug ist für das intensive Debattieren im Bundeshaus praktisch vorgesorgt, ist sich Publicis sicher.

Dem Vorbild in Bern folgend, haben auch bei der Konzeption und Umsetzung dieser Kampagne die Jugendlichen das Steuer fest im Griff. Das Projektteam, bestehend aus Lernenden und Grafikerinnen, realisierte alle kommunikativen Massnahmen von Anfang bis Ende in eigener Regie.

Die Sujets werden auf Social Media, als TikTok-Videos und Instagram-Posts, bewegt und statisch zu sehen sein. Darüber hinaus läuft die Kampagne auf Plakaten in Schulen und als T-Shirtprints, Die Jugendsession findet vom 7. bis 10. November statt. (pd/cbe)