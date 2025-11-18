Yeas: Praxisnähe wird zur Perspektive

Publiziert am 18.11.2025

Die Kampagne mit der Leitidee «Mein Studium. Meine Perspektive» richtet sich an Studieninteressierte in der Deutschschweiz und Liechtenstein. Sie erzählt aus der Ich-Perspektive und zeigt, wie ein Studium an der FH Graubünden fachliche, berufliche und persönliche Perspektiven eröffnet.

Visuell setzt die Kampagne auf eine unkonventionelle Bildsprache mit ungewöhnlichen Blickwinkeln, authentischen Situationen und natürlichem Licht. Die Tonalität ist nahbar, ehrlich und inspirierend im direkten Du.

Mit rund 2500 Studierenden zählt die FH Graubünden zu den kleineren Fachhochschulen der Schweiz. (pd/cbe)