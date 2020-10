Edi.20: Preisverleihung findet dezentral statt

Der Edi.20 findet am 5. November statt. Die Preisverleihung werde dieses Jahr «ganz neu und anders», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Das Motto lautet: Real - Dezentral - Digital.

Die Show wird über die Plattform Zoom gezeigt. Und bei Bedarf ein Apéro dazu geliefert. «Feiert so zusammen mit dem Team den eigenen Edi. Anlass», heisst es weiter.

Wer sich bis zum 29. Oktober für die Gala anmeldet, bekomme alle Zutaten für den traditionellen Schiffbau-Apéro nach Hause, ins Büro oder in sein Studio geliefert. In Zürich sei für die dazu notwendige Logistik ein Lastwagen unterwegs. Filminteressierte im weiteren Umkreis bekämen die Zutaten per Post. (pd/wid)