Picstars: Profisportler zeigen, was gut tut

Die Influencer Marketing Agentur Picstars geht gemeinsam mit Burgerstein Vitamine in die 11. Runde. Seit nunmehr vier Jahren positioniert die Antistress AG mit den Experten von Picstars ihre Mikronährstoffprodukte mittels Influencern auf Social Media und macht zudem auf die Sponsoringaktivitäten bei Swiss-Ski aufmerksam, heisst es in einer Mitteilung. Um das diesjährige 50. Jubiläum von Burgerstein Vitamine gebührend zu feiern, wurde ein umfassendes und crossmediales Konzept entwickelt.

Die Creators, bestehend aus einem guten Mix aus Spitzensportlern sowie Mikro- und Makro-Influencern aus den Bereichen, Sport, Food und Lifestyle teilen in den nächsten Monaten ihre insgesamt 50 Gesundheitstipps mit der Social Media Community. «Die Idee der Gesundheitstipps ist eine Anlehnung an den Burgerstein Vitamine Slogan ‹Tut gut›. Bereits in vergangenen Kampagnen war das Thema ‹Was tut dir gut?› immer ein zentraler Bestandteil», so Burgersteins Social Media Manager Manuela Schmitter laut Mitteilung.

Im Laufe der aktuellen Kampagne werden diese Tipps auch auf einer separaten Landingpage veröffentlicht. Grafisch aufbereitet werden sie von der Kreativ- und Werbeagentur Bureau54. Das Rezept für die besonders wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen Burgerstein Vitamine und Picstars ist das gekonnte Zusammenspiel von Profi-Sportlern und Influencern, heisst es weiter. Die perfekt auf die Zielgruppe abgestimmten Creators sprechen mit authentischem Storytelling ihre Follower nachhaltig an. Mit bekannten Markenbotschaftern, wie dem erfolgreichsten Schweizer Winter-Olympioniken Dario Cologna oder Sina Candrian, konnten Picstars und Burgerstein Vitamine in ihren mittlerweile elf vergangenen gemeinsamen Kampagnen mitunter überdurchschnittlich hohe organische Engagement Rates von über fünf Prozent erzielen.

Verantwortlich bei Burgerstein Vitamine: Manuela Schmitter, Social Media Manager; verantwortlich bei Picstars: Luca Graf, Key Account Manager Isabelle Steffen, Campaign Manager. (pd/mj)