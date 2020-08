Ruf Lanz: Radiospots für Quarantäne-Kampagne konzipiert

Navigationssysteme leiten Autofahrerinnen und Autofahrer zuverlässig an die gewünschte Destination. In den aktuellen Radiospots der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich machen sie noch etwas mehr. Sie geben freundlich, aber bestimmt Anweisungen, wie man sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland zu verhalten hat: «Sie haben Ihr Ziel erreicht. Jetzt zehn Tage lang zuhause bleiben.» So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Radiospots sind Bestandteil der Informationskampagne, mit der die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in der Ferienzeit Rückkehrende aus Risikoländern auf die obligatorische Melde- und Quarantänepflicht aufmerksam macht (persoenlich.com berichtete). Mittlerweile umfasst die Kampagne 42 Motive, entsprechend der aktuellen Risikoländer-Liste des Bundes. Sie sind unter anderem auf den Screens im Empfangsbereich des Flughafen Zürich zu sehen.

Mit den Radiospots erreicht man auch jene Menschen, die mit dem Auto aus Corona-Risikoländern in den Kanton Zürich zurückkommen. Sie sind aber auch eine zusätzliche Erinnerung für jene, die vom Flughafen Zürich das Auto nehmen. Denn das Medium Radio wird im Auto besonders gern genutzt, schreibt Ruf Lanz. Die Radiospotserie läuft ab Montag, 3. August, auf Radio 24, Radio Energy und Spotify.





GD.ZH_Corona_Navi_1

GD.ZH_Corona_Navi_2

GD.ZH_Corona_Navi_3

GD.ZH_Corona_Navi_4



Verantwortliche bei Ruf Lanz: Danielle Knecht-Lanz, Markus Ruf (Creative Direction), Andreas Hornung (Text), Miro Poffa (Beratung & Projektmanagement); Soundstudio: Jingle Jungle; Media: ZipMedia. (pd/lol)