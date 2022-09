Radiowerbung kommt gut an – das sollen die neuesten Studienergebnisse von Swiss Radioworld zeigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Radiovermittlerin hat im Rahmen einer repräsentativen Werbewirkungsstudie die Wahrnehmung von Radio allgemein und mittels Pre- und Posttest anhand einer realen Kampagne für die Finanz-App Yuh die Wirksamkeit von Audio-Werbung analysiert.

Fast die Hälfte der Befragten beurteilt Radiowerbung als glaubwürdig (46 Prozent). Bei der jüngeren Altersklasse der 15- bis 34-Jährigen beträgt dieser Wert sogar 57 Prozent. Weitere 39 Prozent beziehungsweise 41 Prozent halten Radiowerbung für informativ. Betrachte man die gestalterischen Aspekte von Radiowerbung, so seien die Spotlänge (38 Prozent), die Originalität und Kreativität (32 Prozent) sowie die Unterhaltsamkeit (32 Prozent) die wichtigsten Kriterien für die befragten Personen.

David Foser, Senior Project Manager Market Research der TX Group, sagt gemäss Mitteilung: «Die Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie zeigen, dass Radiowerbung bei den Hörerinnen und Hörern gut ankommt. Interessante Details zeigten sich bei der Unterscheidung nach Soziodemographie. So beurteilen beispielsweise die U-35-Jährigen Radiowerbung deutlich wohlwollender als die Gesamtbevölkerung.»

Analyse der Kampagnenwirkung für Yuh

Für die von PostFinance und Swissquote entwickelte und 2021 lancierte Finanz-App Yuh wurde im Mai 2022 eine zweiwöchige Audio-Kampagne mit flankierenden Werbemassnahmen in Online- und Out-of-Home-Medien geschaltet und daraufhin auf deren Wirksamkeit untersucht, wie es weiter heisst.

Wie die Ergebnisse zeigen würden, habe die Bekanntheit von Yuh beim Zielpublikum der 20- bis 35-Jährigen sowohl gestützt als auch ungestützt gesteigert werden können. Zudem habe sich jede fünfte befragte Person an den Audio-Spot erinnern können.

Die eingesetzten Spots hatten gemäss Mitteilung eine «aktivierende Wirkung», besonders in Bezug auf Anschlusskommunikation und Informationssuche. So gaben jeweils 12 Prozent der Befragten an, sich über Yuh unterhalten und sich weiter informiert zu haben. Auch zeigte sich eine begünstigende Wirkung der Spots: Während sich vor der Kampagne 13 Prozent der Befragten für die Finanz-App von Yuh ausgesprochen hatten, konnte sich die Favorisierung von Yuh um 51 Prozent auf 19 Prozent der Befragten steigern.

Sonia Milici, Head of Marketing & Sales von Yuh, sagt: «Wir sind mit dem Ergebnis der Kampagne zufrieden, besonders mit dem Aktivierungspotenzial des Radiospots sowie der deutlich gesteigerten Präferenz von Yuh im Posttest. In Anbetracht dessen, dass wir mit unserer Finanz-App ein spezifisches Zielpublikum ansprechen, das sich bereits mit den verschiedenen Angeboten auskennt, sind die Resultate erfreulich. Wir werden Radio und Audio sicherlich wieder für unsere zukünftigen Kampagnen in Betracht ziehen.» (pd/tim)