Dieter Boller: Ramona isst am liebsten «Zolli-Würstli»

Publiziert am 11.09.2024

Die Migros Basel bietet das grösste regionale Sortiment der Nordwestschweiz. Die zahlreichen Produkte werden mit viel Liebe und Leidenschaft in und um Basel hergestellt, heisst es in einer Mitteilung. Die Genossenschaft sei stolz auf ihr Engagement für die Region. Mit ihrer aktuellen Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit dem freien Texter und Konzepter Dieter Boller entstanden ist, hebt die Migros Basel ihre regionale Vielfalt hervor.

Wer weiss am besten, welche regionalen Produkte besonders zu empfehlen sind? Natürlich die Menschen, die täglich mit Einkauf, Warenannahme und Scannen derselben zu tun haben: die Mitarbeitenden der Migros Basel. Denn was Fabian, Ramona, Stefania und Co ihren Kundinnen und Kunden empfehlen, geniessen sie in ihrer Freizeit auch gerne selbst.

Die Mitarbeitenden stellen ihre persönlichen Lieblingsprodukte vor und erzählen, welchen privaten Bezug sie zu diesen sowie zur Region Basel haben. Da ist zum Beispiel Merchandiser Fabian, der auf seinen Wanderungen im Baselbiet immer ein paar Snack-Gurken mit im Gepäck hat. Fleischfachbereichsleiterin Ramona, die kurzerhand beschloss, ihr persönliches Lieblingsprodukt, die «Zolli-Würstli», ins Sortiment der Migros Basel aufzunehmen. Oder Stefania, die den «Basler Teig» von Vito für dessen feinen Unterschied schätzt.

Klassische Inserate, Plakate und digitale Werbemittel liefern einen knackigen Vorgeschmack auf die insgesamt neun Storys der Mitarbeitenden, zu denen es auf der Website der Migros Basel mehr zu erfahren gibt.

«Regionale Produkte im Sortiment machen den Unterschied», so Andreas Lehr, Marketingleiter der Migros Basel, der sich ebenfalls als «Testimonial» für die Kampagne zur Verfügung gestellt hat. «Als regionale Genossenschaft haben wir die Möglichkeit, mehr regionale Produkte im Sortiment zu führen, als dies zentral gesteuerte oder aus dem Ausland stammende Anbieter können.» Die Migros Basel leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der regionalen Vielfalt, sagt der gebürtige Basler.

Die Kampagne startete im Juli und läuft noch bis Ende September. (pd/cbe)