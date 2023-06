Es gebe viele Gründe, wieso Schweizer Rapsöl als hochwertiges Qualitäts-Produkt in jede Profi-Küche gehört, schreibt die für die Kampagne verantwortliche Agentur Zimmermann Communications in einer Mitteilung. Es sei vielseitig einsetzbar und perfekt geeignet für kalte, warme oder heisse Gerichte. Zudem sei Schweizer Rapsöl gesund und schmackhaft und sei zu 100 Prozent regional produziert.

Die Vielzahl der Gründe für Schweizer Rapsöl sowie die Erkenntnisse einer Link-Studie werden in der neu entwickelten Key-Message «Gute Köche wissen warum» manifestiert.





Key-Message, Konzeption und Umsetzung der umfassenden Kampagne stammen aus der Küche von Zimmermann Communications. Die Kampagne läuft in der Gastropresse, als Digital out of home und in den digitalen und sozialen Medien. Auf der Landingpage wird die Key-Message und Vielzahl der Gründe für Schweizer Rapsöl detailliert begründet.

Verantwortlich beim Verein Schweizer Rapsöl: Luana Monopoli, Valeria Carmine (Marketing & Kommunikation); Verantwortlich bei zimmermann communications: Dominik Mätzener (GF Beratung), Christoff Strukamp (Creative Direction), Julia Hofmann (Art Direction), Lara Cavelti (Projektleitung); Verantwortlich für Film- und Fotoumsetzung: Ramon Alder (Produktion/Fotografie), Gianni Peng (Produktion/Regie), Eric Elsener (Kamera), Aurelio Ghirardelli (Beleuchter), Lara Spiess (H&M). (pd/wid)