Rob Nicolas: Rätoromanische Lyrik für Engadin Tourismus

Publiziert am 20.08.2026

Die Kampagne mit dem Titel «Re:think Engadin» ist seit Mitte August auf den digitalen Kanälen von Engadin Tourismus zu sehen. Sie positioniert den Herbst als Hauptsaison für «Deep Health», ein umfassenderes Gesundheitsverständnis, das auf nachhaltige Lebensstilveränderungen abzielt. Vier Begriffe – Re:think, Re:work, Re:connect und Re:frame – strukturieren die Inhalte inhaltlich wie visuell. «Wir hätten eine weitere laute Destinationskampagne sein können. Aber Ruhe und Entspannung von der Hektik des Alltages lässt sich nicht schreien. Auch nicht in der Werbung», lässt sich Lena Meier, Creative Director bei Rob Nicolas, in einer Mitteilung zitieren.

Kern der Kampagne sind vier rätoromanische Gedichte der in Sils und La Punt aufgewachsenen Poetin Jessica Zuan, die sie selbst eingesprochen hat. «Meine Sprache ist eine Landschaft, die immerzu in mir wächst. Wenn ich sie in Lyrik hülle, wächst sie auch für andere. Und im Herbst findet alles immer wieder zusammen: Die Worte, die Gesten und die Menschen», lässt sich Zuan zitieren.

Die Bildsprache setzt gemäss Agentur auf warmes Licht, einen analogen Look und Unschärfe als Stilmittel. Die Kampagne folgt einer dreistufigen Dramaturgie von der Landschaft über Testimonials – darunter ein Koch und eine Coachin, die auf begleiteten Spaziergängen Atemübungen zeigt – bis zu konkreten Angeboten mit Call-to-Action.

«Durch das Zusammenspiel von Jessicas melodiösen Gedichten und den Herbstvideos wird man in den Engadiner Herbst versetzt – die Atmosphäre ist ruhig, entspannend und inspirierend», sagt Sandra Sem, Senior Marketing Communications Manager bei Engadin Tourismus. (pd/cbe)