Publiziert am 02.03.2026

Weitere Sammelartikel sind ein Kinderwecker, eine Lunchbox, Vorratsbehälter und Geschirrtücher.

Die Kommunikationskampagne unter dem Titel «Ab in den Frühling» wurde von Valencia Kommunikation entwickelt, wie die Agentur mitteilt. Valencia zeichnet für Kampagnenkonzept, visuelle Gestaltung sowie die Umsetzung der Werbemittel in den Bereichen Online, POS und Print verantwortlich.

Das Farbschema hält sich in Gelb- und Grüntönen. Ergänzt wird die Kampagne durch humorvolles Bewegtbild: Ein TV-Spot zeigt eine Raupe, die den Frühling entdeckt, mit Fokus auf die Sammelartikel. (pd/nil)