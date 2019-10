Das Museum Haus Konstruktiv ist die führende Institution für konstruktive, konkrete und konzeptuelle Kunst in der Schweiz. Seit 2015 bringt Ruf Lanz das Museum immer wieder mit unerwarteten Kampagnen über die eingeweihten Kunstkreise hinaus ins Gespräch – zum Beispiel mit der Kampagne «Second Chance».

Nun zeichnet die Kreativagentur für einen weiteren Auftritt verantwortlich. Darin werden die Manager in den umliegenden Geschäftsvierteln anhand ihrer elektronischen Terminkalender daran erinnert, sich doch mal eine Pause von der ganzen Hektik zu gönnen: mit konkreter Kunst ganz in der Nähe. Drei Motive kommen auf Plakaten, Gelegenheitsanzeigen, Postkarten sowie in Online-Anwendungen zum Einsatz.





Verantwortlich beim Museum Haus Konstruktiv: Sabine Schaschl (Direktorin und leitende Kuratorin), Flurina Ribi Forster (Presse, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit), Andreas Durisch (Stiftungsratspräsident) Verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction & Illustration), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Lara Cavelti (Beratung). (pd/wid)