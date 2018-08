Team Cosmo: Remy Fabrikant gründet neue Agentur

«‹Agentur› ist quasi zum Schimpfwort geworden», sagt Remy Fabrikant. Er wolle Schluss machen mit «diesem veralteten Agenturmodell». Und setzt daher neu auf den Team-Spirit. «Team Cosmo» sei für die 2020er konzipiert: eben agil, «lean» und im Prinzip virtuell, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt. Je nach Kundenauftrag werden freie Experten passend zum Projekt rekrutiert. «Denn wenn man als Werber nach 40 Jahren Eines kann, dann ist es Beziehungen pflegen», so Fabrikant, und weiter: «Ich kenne die Besten in jedem Fach – und hole sie in unser Team». Je nach Projekt kommen so die unterschiedlichsten lokalen und internationalen Experten zusammen: Werber, Journalisten, Techies, Designer, Multimediaspezialisten, Blogger, Analysten, Mediaprofis, Regisseure.

Im Fokus: das Lösen von Problemen. Kunden müssten eng mit den Kreativen zusammenarbeiten, so Fabrikant. Und weiter: «Wenn Kunden selber die eigenen Silos aufbrechen, brauchen sie Agenturen, die sich einklinken können». Daher soll es Gedankenfreiheit geben statt Agenturapparat, Kundenberatung statt Accountverwaltung, Brainwork statt Bürokratie. Und keine Standardprozesse oder Co-Finanzierung etablierter Strukturen. Das spare Zeit und Geld.

Für die Internationalität hat Fabrikant laut eigenen Angaben von WPP – unter deren Dach «Team Cosmo» direkt angegliedert ist – die Carte Blanche bekommen.

Neben Fabrikant gehören zum Team:

Marie-Theres Ott (Client Service Director): Sie war zuletzt Client Service Director bei FCB Zürich

Daniel Brüngger, (Business Development): Er war CMO bei Huawei.

Ralph Halder (Creative Director): Er war vorher Executive Creative Director bei Publicis

Scarlett Steiner (Digital Storytelling): Bloggerin und Social Media Spezialistin

David Burst (Media Director): vorher Mediaspezialist bei Migros Genossenschaftsbund.

Mit diesem Kernteam soll der Know-how-Transfer sichergestellt werden. Zudem soll es eine hohe Kontinität in der Markenführung gewährleisten und sattelfest sein im Projektmanagement. So sollen die Kampagnen «immer frisch, neu, effizient wie auch messbar und erfolgreich sein», wie aktuell #feellimitless von Valser oder #mymagicroadtrip von Mazda, heisst es in der Mitteilung.

Bei Process einquartiert

Team Cosmo ist aus den ehemaligen Räumen von JWT/Fabrikant an der Binzmühlestrasse ausgezogen, und neu «bei einer befreundeten Agentur» eingezogen, ins Lagerhaus 62 in Zürich – also bei der Brandingagentur Process. «Da bleiben wir mal ein halbes Jahr und ziehen dann weiter», sagt Fabrikant. «Wir sind frei und ungebunden und suchen nach Pop-up-Locations. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine starke Internet-Leitung.» (pd/eh)