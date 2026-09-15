Die Antwort: Reparierte Lederjacke aus dem Frischregal

Publiziert am 15.09.2026

Die Zürcher Agentur Die Antwort AG hat im Auftrag von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) die Kampagne «Frisch geflickt» lanciert. Sie bewirbt den Reparaturbonus der Stadt Zürich, wie die Agentur mitteilt. Der Start erfolgte digital, im November soll eine Plakatwelle im ganzen Stadtgebiet folgen.

Die Kampagne zeigt beschädigte Alltagsgegenstände – etwa eine Jeans mit abgerissenem Knopf, einen defekten Discman oder durchgelaufene Schuhe – in Frischhaltefolie auf einer rosa Auslageschale, versehen mit einem Frischesiegel, dem jeweiligen Defekt und dem Reparaturort im entsprechenden Stadtkreis. Ergänzt wird das Bild durch einen Sticker mit Hinweis auf den Reparaturbonus von 100 Franken sowie das Maskottchen «Flick-it», ein Nadelkissen, das sich je nach Sujet in einen Schraubenzieher verwandelt.

Modulare Toolbox

Neben den Kampagnensujets hat die Agentur eine modulare Toolbox entwickelt: Reparaturbetriebe erhalten Kleber, Plakate und Vorlagen, zudem sind Werbemittel an Sammelstellen und Recyclinghöfen vorgesehen. Die Antwort AG verantwortet Naming, Logo, Konzept, Gestaltung, Text und Aktivierung der Kampagne.

Die Kampagne läuft auf Social Media und mit Online-Werbemitteln, die auf die Website flick-it.ch führen. Im November folgt die Plakatwelle im Stadtgebiet. Die Sujets sollen laufend anhand von Performance-Daten angepasst werden.

Über das Portal können Einwohnerinnen und Einwohner teilnehmende Betriebe finden. Der Bonus lässt sich aktuell für Reparaturen von Elektrogeräten, Textilien und Schuhen bei 39 bonusberechtigten Betrieben einlösen. (pd/spo)