Publiziert am 14.09.2026

Laut James-Studie 2024 wurde mehr als ein Viertel der Jugendlichen in der Schweiz schon aufgefordert, erotische Bilder von sich zu verschicken. Die Melde- und Beratungsstelle clickandstop.ch erhielt seit ihrer Lancierung 2022 über 10’000 Meldungen zu URLs mit entsprechenden Inhalten. Die zentrale Botschaft der von der Neu Creative Agency entwickelten Kampagne: Erwachsene können nicht immer dabei sein, wenn Kinder online sind – aber sie können zuhören und Interesse zeigen.

Der Retro-Look, der sich durch Social-Media-Inhalte und digitale Out-of-Home-Flächen zieht, soll gezielt jene Elterngeneration ansprechen, die selbst mit solchen Spielen aufgewachsen ist. Vermittelt werden konkrete Schutzstrategien: offene Gespräche, klare Regeln im Umgang mit digitalen Medien sowie ein achtsamer Umgang mit Bildern und persönlichen Daten. Im Ernstfall soll ruhig geblieben, zugehört und der Vorfall umgehend bei clickandstop.ch sowie der Polizei gemeldet werden.

Getragen wird die Kampagne von der nationalen Plattform «Jugend und Medien» des Bundesamts für Sozialversicherungen, der Schweizerischen Kriminalprävention, den kantonalen und städtischen Polizeikorps, dem Bundesamt für Polizei sowie dem Netzwerk digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität. Als Unterstützer werden unter anderem Sunrise, AXA, Livesystems, ZipScreen und die Guido-Fluri-Stiftung genannt. Sie richtet sich an Eltern, Bezugspersonen und die breite Öffentlichkeit. (pd/nil)