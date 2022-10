Was tut man nicht alles, um eine ordentliche Portion Kräuterkraft zu erhalten? Gemäss dem letzten Ricola-Werbespot bestellt man sich eine «Mini Meadow» – also eine künstliche Kräuterwiese – nach Hause (persoenlich.com berichtete). Oder man lasse sich wie im neusten Clip «Breezify» von einer überdimensionierten Kräuter-Windanlage davonpusten, wie es in einer Mitteilung heisst. Dass beides nicht die erfolgversprechendsten Varianten seien, würden die Spots mit «Nachdruck – und einer guten Prise Humor» beweisen. Denn die Antwort sei viel einfacher: «Nimm einfach Ricola».

«Breezify» ist der zweite Clip der neuen Ricola-Kampagne, wie es weiter heisst. Er reihe sich nahtlos in das Storytelling des ersten Werbespots ein. Erarbeitet wurde die Werbung erneut von der Werbeagentur Jung von Matt in Berlin rund um Werbeikone Jean-Remy von Matt. Mit der Kampagne zeige Ricola laut eigenen Angaben einmal mehr auf, dass es eine erprobte Alternative zu so manch neuem Trend sei und ganz simpel halte, was es verspriche: «Natürlich angebaute Alpenkräuter, Schweizer Qualität und die beliebte Balance zwischen Genuss und Funktionalität».

Der Werbeclip sei Teil der «Verfeinerung» der Marketingstrategie des Schweizer Traditionsunternehmens. umfasst Diese umfasse gemäss dem Ricola-CEO Thomas P. Meier «alles, was das Unternehmen und die Marke Ricola ausmacht». Weiter sagt Meier laut Mitteilung: «Die neue Werbekampagne widerspiegelt unsere Werte auf eine ganz besondere Art. Natürliche Kräuter, der unverkennbare Geschmack und der Wunsch nach einer wohltuenden Auszeit. Dass auch der zweite Spot mit einer guten Portion Humor die einfachste Lösung – nämlich den Kräutergenuss mit Ricola im Alltag – nahelegt, gefällt mir besonders. Ich freue mich auf die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer.»

Die Kampagne ist am 17. Oktober in der Schweiz gestartet und wird in den kommenden Wochen in den übrigen europäischen Ländern ausgestrahlt und umfasst diverse Medien. (pd/tim)