Im Video ist eine überdimensionale Flasche zu sehen. Das ikonische blaue Behälter von 1664 Blanc steht wie eine riesige Skulptur in direkter Nachbarschaft des Zürcher Prime-Towers.

Was auf den ersten Blick wie eine echte Installation aussieht, ist in Wirklichkeit ein Fake-out-of-Home-Video, oder FOOH, teilt Feldschlösschen am Dienstag mit. Die Umsetzung des Films erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen den Markenverantwortlichen von 1664 Blanc in der Schweiz, dem Content Studio von Feldschlösschen, Maybaum Film und Pulk Collective.

Das Social-Media-Video markiert den Launch von 1664 Blanc in der Deutschschweiz. Das aus Frankreich stammende Bier ist bereits in der Romandie präsent. (pd/spo)