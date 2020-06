Warum in die Ferne reisen, wenn es doch in der Schweiz so viel zu entdecken gibt – genauer gesagt in Basel? Hier können Gäste flanieren wie an der italienischen Riviera, Architektur bestaunen wie in New York und Tiere beobachten fast wie auf einer Safari irgendwo in Afrika.

In Zusammenarbeit mit der Basler Agentur Kreisvier ist eine crossmediale Kampagne entstanden, die genau dieses bunte, fröhliche Lebensgefühl zeigen soll, das den Basler Sommer ausmacht. Die Bild- und Textsprache sei klar, direkt und mache Lust auf Ferien, heisst es in der Mitteilung.

Der integrierte Hashtag #thisisbasel gibt schon einen kleinen Ausblick auf die zukünftige Kommunikation der Stadt: als lebensfroher Ort, der noch so viel mehr ist als die Schweizer Hochburg für Kunst und Kultur. Die aktuelle Kampagne wird in den nächsten Wochen in diversen Print- und Onlinemedien sowie natürlich in den sozialen Medien zu sehen sein.

Verantwortlich bei Basel Tourismus: Christoph Bosshardt (Leiter Marketing & Verkauf); verantwortlich bei kreisvier: Alexandra Kellenberger, Bigna Bornhauser (Beratung); Ann-Kathrin Vogel, Amaru Eslava, Alessandro Mattarelli, Simon Näf, Jaqueline Geist, Bianca Kury, Aline Franklin (Konzeption/Kreation); Cédric Merkli (Fotografie); Thomas Fuchs/Die Filmemacherei (Filmproduktion) (pd/wid)