Anfang November hat die Migros den diesjährigen Weihnachtsspot lanciert (persoenlich.com berichtete) Robin, die mitfühlende Lieferdrohne, war nur der Auftakt. Auf den Film folgt nun die umfassende Weihnachtskampagne, wie die verantwortliche Agentur Wirz schreibt.

In vier Online-Filmen fliegt die orange Drohne durch weitere weihnachtliche Abenteuer: in einer Guetzli-Küche, nachts in der Filiale mit einem einsamen Roboter, mit einem knurrenden Hund und bei einer unerwarteten Begegnung mit einer Migros-Fassadenbeschriftung.

Die kurzen Filme führen auf den Online-Weihnachtshub (weihnachten.migros.ch), auf dem es Inspirationen und Ideen rund um Weihnachten zu finden sind. Zu entdecken gibt es zum Beispiel Dekorationstipps, Geschenkideen, Rezepte sowie Angebote.

Migros lässt Worten Taten folgen

Im Weihnachtsfilm verhilft Robin mit einer kleinen Geste einer älteren Frau, die niemanden mehr hat, zu einer unverhofften Freude. Die Migros sorgt mit ihrem ganzjährigen Engagement für ein stärkeres Miteinander. Nun wird für die Weihnachtszeit ein Herzensprojekt des Migros-Engagements in Zusammenarbeit mit Spitex Schweiz lanciert: die Initiative «Migros Weihnachtspost» (migros.ch/weihnachtspost).



Mithilfe des eigens dafür entwickelten Postkarten-Generators können online Weihnachtsgrüsse in Form einer Postkarte erstellt werden. Die Karten werden durch die Schweizerische Post gedruckt und an Spitex-Organisationen in der ganzen Schweiz geschickt. Die Mitarbeitenden der Spitex überbringen dann die Weihnachtsgrüsse an betroffene Menschen in der Hoffnung, ihnen gerade zu Weihnachten ein Lächeln zu schenken.

Mit jeder Postkarte kann man so einen Beitrag für ein stärkeres Miteinander leisten. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, den Absender anzugeben, sodass Bekanntschaften oder sogar Freundschaften über die Weihnachtszeit hinaus entstehen können.

Für sämtliche kommunikativen Massnahmen hat Wirz eine visuelle Klammer entwickelt. Somit wird auf allen Kanälen und an allen Touchpoints ein einheitlicher Auftritt gewährleistet. Die Kampagne läuft im TV, Kino, online, mit DOOH, in den digitalen Eigenmedien, im Migros-Magazin und am POP.

