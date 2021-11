Weihnachtswerbung 2021: Robin sorgt für mehr Miteinander

Die Pandemie hat uns alle spüren lassen, was Einsamkeit bedeutet. Zum Glück können wir diese Weihnachten unsere Liebsten wieder in unsere Arme schliessen. Aber was ist mit denjenigen, die niemanden zum Umarmen haben? Einsamkeit ist nicht erst seit Corona ein grosses Problem in der Schweiz. Rund ein Drittel der Bevölkerung fühlt sich davon betroffen. Die Migros will die Menschen in der Weihnachtszeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Detailhändlerin zeigt ihren neuen Weihnachtsfilm – eine märchenhafte Geschichte mit einer einfachen Botschaft: Ein eigenwilliger Held mit kleinen Beulen und viel Mitgefühl zeigt uns, dass wir aufeinander schauen müssen, und bringt uns näher zusammen.

«Es hat schon seit mehreren Jahren Tradition, dass sich die Migros für ein stärkeres Miteinander engagiert und nicht ausschliesslich den kommerziellen Erfolg in den Fokus stellt», wird Michel Noverraz, Senior Projektleiter Campaigning, zitiert. «Corona hat die soziale Isolation durch alle Altersschichten nochmals verschärft – und darauf möchten wir hinweisen.»

«Lassen wir niemanden alleine» ist laut Mitteilung mehr als eine Werbebotschaft – es ist eine Mission, bei der die Lieferdrohne Robin mit gutem Beispiel vorangeht: «Gerade an Weihnachten ist Herz wichtiger als Kopf. Und das beweist uns ausgerechnet eine kleine Drohne, die selber eigentlich gar kein Herz hat», so Livio Dainese, Co-CEO und Kreativchef von Wirz.

Die Weihnachtsdrohne Robin startet online, im TV und in Kinos.

