CRK: Roter Teppich für Theater Winterthur

Ein roter Teppich führte vom Bahnhof bis zum Theater Winterthur. In den zwei Wochen vor der Wiedereröffnung standen grüne Theatersessel an zentralen Orten der Winterthurer Innenstadt, wo Passanten im neuen Saisonprogramm blättern konnten. «Die Aktionen in der Stadt waren für uns eine Gelegenheit, um auf uns und die Rückkehr aufmerksam zu machen», wird Gesamtleiterin Bettina Durrer in einer Mitteilung zitiert.
Die von CRK entwickelte Kampagne zum Theater Winterthur nutzte verschiedene Formate und Kanäle – darunter Social Media, Plakate, Stadtinszenierungen und Out-of-Home-Massnahmen –, um die Rückkehr des Gastspielhauses zu begleiten. Ziel war es, bestehendes und neues Publikum zu erreichen.
Über die Sommermonate wurde die Botschaft «Wie das Theater Winterthur. Nur neu.» auf Social Media, mit Mailings sowie via Banner und ePanels transportiert. Die Kampagne sollte das erneuerte Theater als Kulturort etablieren.
Das Theater feierte am Samstag seine Wiedereröffnung nach 15-monatiger Sanierung mit einem Theaterfest. Die neue Saison startete mit dem Tanzabend «Notte Morricone» von Aterballetto, inszeniert von Choreograf Marcos Morau. Das Musikkollegium Winterthur begleitet die Aufführung live. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich beim Theater Winterthur: Bettina Durrer (Gesamtleitung), Kirsten Barkey (Leitung Verkauf, Marketing und Kommunikation), Eva Bruchmann (Kommunikation und Marketing), Sara Baumann (Sponsoring und Fundraising); verantwortlich bei CRK: Thomas Löhrer (Mandatsleitung), Geraldine Neeser (Projektleitung), Silvan Gisler (Creative Direction), Andrea Schmid (Social-Media-Manager), Martina Gršković (Group Account Lead), Dario Dević (Head of Design), Leo Pešut (Design), Demijan Bačić (Art Direction), Matko Buntić (Art Direction), Jakov Košćak (Art Direction), Karlo Prugovečki (Motion Design); Umsetzung Inszenierungen: Produktionsbude; Fotografie: Nils Lucas, Ingo Höhn.