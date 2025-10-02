CRK: Roter Teppich für Theater Winterthur

Publiziert am 02.10.2025

Ein roter Teppich führte vom Bahnhof bis zum Theater Winterthur. In den zwei Wochen vor der Wiedereröffnung standen grüne Theatersessel an zentralen Orten der Winterthurer Innenstadt, wo Passanten im neuen Saisonprogramm blättern konnten. «Die Aktionen in der Stadt waren für uns eine Gelegenheit, um auf uns und die Rückkehr aufmerksam zu machen», wird Gesamtleiterin Bettina Durrer in einer Mitteilung zitiert.

Die von CRK entwickelte Kampagne zum Theater Winterthur nutzte verschiedene Formate und Kanäle – darunter Social Media, Plakate, Stadtinszenierungen und Out-of-Home-Massnahmen –, um die Rückkehr des Gastspielhauses zu begleiten. Ziel war es, bestehendes und neues Publikum zu erreichen.

Über die Sommermonate wurde die Botschaft «Wie das Theater Winterthur. Nur neu.» auf Social Media, mit Mailings sowie via Banner und ePanels transportiert. Die Kampagne sollte das erneuerte Theater als Kulturort etablieren.

Das Theater feierte am Samstag seine Wiedereröffnung nach 15-monatiger Sanierung mit einem Theaterfest. Die neue Saison startete mit dem Tanzabend «Notte Morricone» von Aterballetto, inszeniert von Choreograf Marcos Morau. Das Musikkollegium Winterthur begleitet die Aufführung live. (pd/cbe)