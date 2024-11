Publicis: Rückendeckung mit Musik von Sunny und Cher

Publiziert am 11.11.2024

Die AXA lancierte 2023 ihre globale Kampagne «the future shouldn’t be a risk». Sie startete mit Fokus auf die Risiken des Frau-Seins: «Being a woman shouldn’t be a risk». Der im November 2024 gestartete zweite Teil der Kampagne konzentriert sich auf selbstständig Erwerbende mit dem Slogan: «Being self-employed shouldn't be a risk», heisst es in einer Mitteilung.

Im Zentrum der Kampagne steht der Film des Regie-Duos Hoffman & Metoyer, der die täglichen Herausforderungen mehrerer Selbstständiger zeigt – vom Gärtner über den Schuhmacher bis hin zur Fitness-Instruktorin. Dabei werden nicht nur die Hürden im Alltag beleuchtet, sondern auch die Anforderungen an das eigene Unternehmertum thematisiert.

Unterlegt mit einer Coverversion von Sonny und Chers «I Got You, Babe» des schwedischen Sängers, Musikers und Komponisten El Perro Del Mar, zeigt der Film eine Reihe von Anekdoten und Szenen, die die zentrale Botschaft der Kampagne hervorheben: Auch wenn es selten einfach ist, sollte Selbstständigkeit kein Risiko sein. Der Spot wird im Fernsehen und auf verschiedenen digitalen Plattformen zu sehen sein.

Eine Printkampagne, aufgenommen vom amerikanischen Fotografen Brian Doben, ergänzt den Film mit einem Blick auf den Arbeitsalltag der Protagonistinnen und Protagonisten. Die Kampagne geht auch neue, interaktive Wege: Ein Webinar zur Selbstständigkeit, welches am 28. November 2024 stattfindet, wird über die sozialen Medien und Online-Geschäftsplattformen beworben und bringt eine neue Ebene der Interaktion in den Strauss der Kommunikationsmassnahmen. (pd/spo)