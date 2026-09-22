Dear Creative: Rückhalt für alle mit vier Pfoten

Publiziert am 22.09.2026

Das neue Angebot umfasst zwei Varianten, Smart und Premium. Die strategische Grundlage dafür – von der Value Proposition über die Positionierung der beiden Varianten bis zu Zielgruppen und Kernbotschaften – hat Dear Creative gemeinsam mit Sanitas erarbeitet. Angaben zu Prämien, Leistungsumfang oder Lancierungsdatum macht die Mitteilung nicht.

Die kreative Leitidee der Kampagne trägt den Titel «Ganz nah» und stellt die Beziehung zwischen Mensch und Tier ins Zentrum, nicht Krankheit oder Behandlungskosten. Umgesetzt wird dies in Bildern von Berührungen und Alltagsmomenten zwischen Halterinnen, Haltern und ihren Tieren. Für Fotografie und Bewegtbild arbeitete Dear Creative erneut mit Per Kasch zusammen, der bereits die bestehende Sanitas-Kampagne sowie deren Bildwelt geprägt hat. Die Zusammenarbeit mit dem eingespielten Team sei bei einer Kampagne, die auf «kleinen Gesten, echter Nähe und glaubwürdigen Momenten» beruhe, wichtig gewesen, lässt sich Kaspar Trachsel, CMO & Head New Business bei Sanitas, in der Mitteilung zitieren.

Involviert sind auf Produktionsseite zudem Production Pool, Protokoll Studios sowie Rosas and Co Films. (pd/cbe)