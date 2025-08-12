Publiziert am 12.08.2025

Am 1. August 2025 ist der bekannte Schweizer Grafiker Ruedi Külling 90-jährig verstorben. Dies ist aus einer am Dienstag publizierten Todesanzeige ersichtlich. Der bekannte Grafiker startete seine Karriere nach dem Besuch der Grafikklasse der Kunstgewerbesschule Zürich und als Mitarbeiter von Gérard Miedinger 1957 bei Franco Grignani in Mailand. Später war er bei dem bekannten Schweizer Werber Victor N. Cohen tätig und wechselte Anfang der Sechzigerjahre ins Ausland, wo er als Art Director bei den internationalen Agenturen Mather & Crowther in London sowie bei Leo Burnett in Chicago tätig war.

Ab 1963 arbeitete Ruedi Külling als Creative-Designer bei der legendären Werbeagentur Advico in Gockhausen, ab 1976 war er deren Mitinhaber. Külling schuf für BIC den berühmten Werbespot, in dem ein Kugelschreiber das Logo kritzelt. Dieser wurde in Cannes mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Zudem gestaltete er die bekannten Sinalco-Plakate. Seine Schöpfungen wurden mehrfach ausgezeichnet, auch als «Schweizer Plakat des Jahres», zudem wurde es in die Sammlung des Museum of Modern Art in New York aufgenommen.

1989 gründete Ruedi Külling die «Külling Partner Identity», ein Büro für Kommunikationsdesign, und 1996 zusammen mit Hanspeter Hanschick die «Xemex Swiss Watch». Külling gehörte zudem zu den Mitgründern des ADC, welcher im nächsten Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Der Verstorbene lebte in Zollikerberg. (ma)