Publiziert am 13.09.2024

Wenn es nach Aldi Suisse geht, darf Schweizer Fleisch kein Luxus sein. Deshalb reduzierte der Schweizer Retailer am 2. September 2024 in einer grossangelegten Kampagne die Preise seines Fleischsortiments bis zu 36 Prozent – und dass dauerhaft. Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich also nicht mehr an zeitlich limitierte Preisaktionen orientieren oder Einkaufsfahrten ins Ausland unternehmen, die Nerven und Geld für Treibstoff kosten, heisst es in einer Mitteilung.

Eine frohe Botschaft für alle Schweizer Fleischfans, die in der ganzen Schweiz unter die Leute gebracht werden soll. Dazu hat Inhalt und Form im Auftrag von Aldi Suisse eine nationale Kommunikationskampagne mit insgesamt acht plakativen Sujets entwickelt und umgesetzt, die Lust auf Fleisch zu fairen Preisen machen sollen.

Die Kampagne ist seit Anfang September national on air und ist auf den Meta-Kanälen Facebook und Instagram in Form von Display-Ads sowie OOH, DOOH und Printanzeigen zu sehen. (pd/cbe)