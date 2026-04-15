Publiziert am 15.04.2026

Brinkertlück Creatives hat als neue Leadagentur von Salt eine schweizweite Kampagne für das Produkt Salt Home entwickelt. Die multimediale Kampagne richtet sich an Kundinnen und Kunden, die zuhause auf Internetanschluss und TV-Angebote des Telekommunikationsunternehmens setzen.

Die Kampagne wird national im Fernsehen, als OOH und DOOH sowie über Online- und Social-Media-Kanäle ausgespielt. Im Zentrum stehen die Leistungsmerkmale des Angebots: hohe Internetgeschwindigkeiten, über 300 TV-Kanäle sowie die von nPerf ausgezeichnete Performance – darunter beste Latenz und Streaming-Leistung.

«Unsere Festnetz-Performance wurde von nPerf mehrfach ausgezeichnet – unter anderem für beste Geschwindigkeit, beste Latenz, beste Streaming-Leistung sowie beste Wi-Fi- und Breitband-Performance der Schweiz», wird Salt-CMO Fabrice Allegro in einer Mitteilung zitiert. «Diese Qualität wollen wir klar und verständlich in den Mittelpunkt stellen – ergänzt durch eine konsequent faire und transparente Preisgestaltung.»

Dennis Lück, CCO von Brinkertlück Schweiz, beschreibt die Stossrichtung der Zusammenarbeit als «konsequentes Performance-Marketing» mit klaren Botschaften und einem Fokus auf «echte Leistungsversprechen». Ziel der Partnerschaft sei es, die Positionierung von Salt als leistungsstarken Anbieter weiterzuentwickeln.

«Wir freuen uns, aufzeigen zu dürfen, was alles in der Marke Salt steckt», wird Lück in der Mitteilung zitiert. «Ob für intensives Streaming oder schnelles Internet im Alltag – relevante Benefits stehen im Zentrum.»

Salt ist das drittgrösste Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. (pd/cbe)