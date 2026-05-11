Publiziert am 11.05.2026

Bis zum 1. Juli 2026 können Coop-Kundinnen und -Kunden Artikel für Badi und Garten sammeln – darunter Tauchringe, ein Schwimmring, Boccia-Set, Strandtuch und eine Kühltasche.

Die kommunikative und kreative Umsetzung der Aktion mit dem Namen «Splash» verantwortet Valencia Kommunikation, wie die Agentur in eigener Sache mitteilt.









Zum Massnahmenpaket gehören Materialien in den Coop-Filialen, Printkommunikation sowie ein TV-Spot, produziert von der Shining Film. Ergänzend entstand Social-Media-Content am Set des Drehs. (pd/nil) Zum Massnahmenpaket gehören Materialien in den Coop-Filialen, Printkommunikation sowie ein TV-Spot, produziert von der Shining Film. Ergänzend entstand Social-Media-Content am Set des Drehs. (pd/nil)