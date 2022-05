Auch in der Sanitärbranche geht der technologische Fortschritt rasant voran – und die Anforderungen an Architekteninnen, Planer, Installateurinnen und Gebäudetechniker werden immer komplexer. Damit alle jederzeit mithalten können, bietet Nussbaum in ihrem Kundenhaus «Optinauta» in Trimbach Trainings an: von der Trinkwasserhygiene bis zur Wärmeverteilung.

Dieses Angebot wurde nun von Serviceplan Suisse mit einer digitalen Kampagne beworben, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne mache auf «unterhaltsame Weise» klar: Ohne Schweiss geht es auch in der Sanitärbranche nicht. Wer weiterkommen wolle, müsse an sich arbeiten – und am besten die Trainingskurse von Nussbaum besuchen.

In Zusammenarbeit mit dem Fotografen Jonathan Heyer wurden humorvolle Stills und Video-Ads erstellt. Diese sind ab sofort auf allen Zielgruppen-relevanten Kanälen wie LinkedIn, YouTube und Facebook zu sehen – und bringen Interessierte direkt zum Trainingskurs-Angebot auf der Website von Nussbaum. Genauso wie der Flyer, in welchem die schwitzenden Protagonistinnen und Protagonisten ebenfalls die Hauptrolle spielen.

Verantwortlich bei Nussbaum: Daniel Bader (Leitung Marketing-Kommunikation und PR), Ivana Covella (Teamleitung Marketing-Kommunikation und PR), Markus Hochuli (Kursmoderator), Melanie Aebi (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Serviceplan: Marcin Baba (Executive Creative Director), Michael Kathe (Creative Director), Peter Liptak (Text), Thomas Müller (Art Direction), Edi Walker, Valmire Ahmeti, Nicole Grogg (Beratung), Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung); Jonathan Heyer (Film & Fotografie), All in Productions (Produktion). (pd/tim)