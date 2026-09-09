Neu Creative Agency: Sanitärmarke wirbt mit Wortwitz

Publiziert am 09.09.2026

Laufen startet ihre erste umfassende Kampagne, die sich direkt an die Endkonsumenten richtet. Bisher wendete sich die Schweizer Sanitärmarke primär an das Fachpublikum. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit Neu Creative Agency entwickelt.

Mit der Kampagne will sich Laufen in der breiten Öffentlichkeit als Anbieter von Bad-Lösungen und Küchenarmaturen positionieren, heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum steht das Dusch-WC Cleanet Auria, das Design, Technologie und Komfortfunktionen kombiniert. Diese Elemente werden mit Sprüchen wie «Besser sitzen mit Laufen» oder «Das stillere Örtchen» ergänzt.

Angesprochen wird gemäss Mitteilung eine Zielgruppe, für die die Wahl des eigenen Bads eine bewusste und langfristige Entscheidung darstellt. Die Kampagne wird auf verschiedenen Kanälen unterschiedlich ausgespielt: Sie ist schweizweit im Out-of-Home-Bereich, auf Social Media, als Display Ads sowie in ausgewählten ÖV-Netzen als Digital Out-of-Home zu sehen. Ergänzt wird sie durch taktische Massnahmen. (pd/spo)