Publiziert am 05.06.2024

Für die seit bald 200 Jahren bestehende Bank Avera entwickelte die Werbeagentur Rosarot den neuesten Kommunikationsauftritt. Als «grösste Regionalbank im Kanton Zürich» punkte die Bank Avera bei ihrer Kundschaft neben ihrem universellen Dienstleistungsangebot vor allem mit Werten wie Nähe, Vertrauen und Beratungskompetenz, heisst es in einer Mitteilung. Genau hier setzt auch die Kampagnenidee von Rosarot an: Denn wer sich verstanden, finanziell gut aufgehoben und richtig beraten fühlt, kann das Leben unbeschwert geniessen.

Sujets dieser Art sind in der Bankenwerbung nicht ganz neu. Momente, die Freiheit, Entspannung, Sorglosigkeit oder Genuss zeigen, werden oft mit Fachbegriffen aus dem Beratungsportfolio der Banken kombiniert. Auch Rosarot bedient sich mit Visuals aus Stock-Bibliotheken dieser klischierten Elemente, bricht aber gleichzeitig das Klischee augenzwinkernd mit einem neuen Zugang. Denn die Headlines stellen klar: Wer in den gezeigten Situationen an trockene Bankthemen denken muss, ist schlichtweg bei der falschen Bank. Der Absender liefert natürlich gleich die richtige Alternative und heisst neue Kundinnen und Kunden bei der Bank Avera herzlich willkommen.

«Die Zusammenarbeit mit Rosarot war inspirierend und produktiv», wird Michel Binder, Marketingleiter der Bank Avera, in der Mitteilung zitiert. «Die kreative Herangehensweise und ihr Verständnis für unsere Werte haben zu einer Imagekampagne geführt, die unsere Botschaft klar vermittelt: Bei der Bank Avera stehen die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.»

Das Konzept verschiedener Momente, die nicht durch finanzielle Sorgen getrübt werden sollten, wird in der Kampagne durch verschiedene Medienkanäle transportiert, darunter OOH, Printanzeigen, Display Ads und Social Media. (pd/cbe)