Mit 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern pro Monat ist sie eine der meistgebrauchten Apps der Schweiz und mittlerweile der stärkste Absatzkanal der Schweizerischen Bundesbahnen: Rund 300'000 Billette werden täglich via SBB Mobile verkauft.

Nun hat die App ein frisches Design und zusätzliche Funktionen erhalten, was ihre Bedienung insgesamt noch einfacher und intuitiver macht, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Neuerungen bewirbt die SBB jetzt in einem neuen Film, der zeigt, dass SBB Mobile der perfekte Reisebegleiter ist, wohin auch immer der Weg führt – und auch wenn das Ziel nicht von Anfang an klar ist.



Der Imagefilm wurde von Halioua Film umgesetzt. Das Drehbuch stammt von Dieter Boller.

Verantwortlich bei der SBB: Sayanthan Jeyakumar (Head of SBB Mobile), Petra Pfluger (Project Management), Urs Plattner (Content Creation); verantwortlich bei Halioua Film: Janic Halioua (Executive Producer, Regie, Kamera, Edit/Colorgrading, Drehbuch), Katharina Kaps (Line Producer), Noah Debbabi (Produktionskoordination), Dominik Gspan (1. AD), Noman Tarar (1. AC), Nico Cavegn, Daniel Kunz (Licht), Neil Bieri (Ton), Michael Sonderegger, Justin Brunhart (Runner), Luca Colaci (Sounddesign, Musikkomposition), Ladina von Frisching (Cast); verantwortlich bei Dieter Boller Text Konzept: Dieter Boller (Konzept, Drehbuch). (pd/cbe)