Sir Mary: Scharfzüngige Sprüche für Mietautos

Die Carsharing-Plattform Sharoo hat sich mittlerweile als echte Alternative zu verschiedenen Mobilitätsangeboten entwickelt und etabliert, schreibt Sir Mary in einer Mitteilung. Mit Sprüchen wie «Auch in überteuerte Wohnungen kann man günstig einziehen» oder «Wenn unsere Autos noch näher bei dir stehen würden, wäre es Belästigung» wird seit letzter Woche auf stetig wachsende Angebot von Sharoo hingewiesen. Die Plakatkampagne umfasst sieben verschiedene Sujets und hängt in den Städten Zürich, Bern und Basel.

«Sharoo-Mietautos sind überall dort, wo unsere Kunden sie brauchen, und zwar zu fairen Preisen und für die unterschiedlichsten Bedürfnisse», wird Christina Alessio, Head of Marketing & Communications bei Sharoo, in der Mitteilung zitiert. «Um dies auf positive Art aufzuladen, hat Sir Mary für uns wieder eine knallige und scharfzüngige Kampagne entwickelt, auf die wir sehr stolz sind und die perfekt zu uns passt.»

Verantwortlich bei Sharoo: Oliver Leu (CEO), Christina Alessio (Head of Marketing & Communications), Nadine Lascar (Content & Social Media Manager), Elizabeth Recio (Online Marketing Manager); verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Pascal Baumann, Tobias Röben, Constantin Camesasca, Fabian Habisreutinger, Vanessa Habisreutinger, Ria Breitenmoser, Nicolas Hostettler. (pd/cbe)