Schneefall im August ist ausnahmsweise keine Wetterkapriole, sondern eine Sommeraktion des Sozialwerks Pfarrer Sieber. Die Agentur Evoq Communications aus Zürich hat Busse und Trams der VBZ beklebt und weist damit darauf hin, dass das Hilfswerk das ganze Jahr hindurch tätig ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Traditionell ist das Thema Obdachlosigkeit im Winter besonders aktuell. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber hilft den Bedürftigen aber das ganze Jahr. Denn Obdachlosigkeit, Einsamkeit oder Sucht kennen keine Jahreszeiten.

Die aktuelle Kampagne «Der Winter kommt bestimmt» mit dick eingepacktem Obdachlosen im Schneesturm soll laut Mitteilung der Sensibilisierung dienen und Aufmerksamkeit als «Ramp-up» für die kommende kalte Jahreszeit schaffen.

Primäres Ziel ist das Wecken von Interesse für die Arbeit des Sozialwerks. Auf der dazugehörigen Landingpage sw-sieber.ch kann ein Newsletter bestellt werden oder eine Anmeldung für Freiwilligeneinsätze getätigt werden. Das Keyvisual wird in angepasster Form in der kommenden Winterkampagne fortgesetzt, in der es dann um den Pfuusbus und Spenden gehen wird, heisst es weiter.

Ermöglicht wird die Kampagne durch einen Spezialtarif beim VBZ, der diesen Sommer dem NGO zugutekommt. Das Keyvisual mit frierendem Obdachlosen im Schneesturm wird auch in den sozialen Medien in animierter Form zu sehen sein.

Verantwortlich beim Sozialwerk Pfarrer Sieber: Walter von Arburg, (Kommunikationsbeauftragter), Kees van der Plaas (Fundraising-Beauftragter), Elena Philipp (Grossgönner), Sandro Suess (Beauftragter Online-Fundraising und Social Media); verantwortlich bei Evoq: Adrian Schaffner (Mandatsleitung), Susanne Pfäffli (Konzept und Text), Markus Wohlhüter (Creative Direction), Marc Hahn (Art Director), Corinne Brunner (UX-Design), Marcel Marty (Backend Programmierung), Giannina Binder (Frontend Developer), Olga Yurlova-Brand (Motion Design), Nicola Tröhler (freischaffend; Film und Fotografie). (pd/yk)