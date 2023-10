Wirz: Schnelle Diagnosen bringen Hoffnung

Wirz hat eine Imagekampagne für Roche in der Schweiz entwickelt, die den Schweizerinnen und Schweizern das Gesundheitsunternehmen mit seiner Konzentration auf Forschung und Innovation nahebringt. Die Kampagne folgt der Leitidee «Roche. Forscht für dein Leben.», wie es in der Mitteilung heisst.

Die TV-Spots inszenieren den Antrieb der Roche-Mitarbeitenden emotional: Sie setzen sich für Forschung und Wissenschaft ein, damit wir alle mehr Zeit mit den Menschen verbringen können, die wir lieben. Mit einem starken Fokus auf Patientinnen und Patienten und der mehr als 125 Jahre langen Geschichte ist Roche ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen und folgt dem Purpose «Doing now what patients need next.».

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen zwei TV-Spots, in denen in alltäglichen Situationen aufgezeigt wird, wie neu entwickelte Medikamente oder auch Tests für die Diagnose von Krankheiten zum Tragen kommen. «Wir wollten mit den Spots verdeutlichen, dass trotz des ernsten Themas auch viel Hoffnung mitschwingt, zum Beispiel durch eine schnelle Diagnose und die richtige Behandlung», erklärt Caspar Heuss, Executive Creative Director bei Wirz und Verantwortlicher für die Kampagne.

Flankiert werden die TV-Spots von Online-Werbemitteln und Massnahmen in den sozialen Medien.



