Mit den VBZ kann man sich den Verkehrsstress in der Weihnachtszeit schenken. Man muss nur die Türchen von Tram und Bus öffnen, um schnell, bequem und ohne Parkplatzsuche durch das Zürcher Verkehrslabyrinth zu kommen.

Dies veranschaulicht das aktuelle VBZ-Weihnachtsmotiv von Ruf Lanz, das pünktlich zum Adventsbeginn einfährt: Auf ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten, auf Plakaten in allen Fahrzeugen der VBZ Züri-Linie und in animierter Form in den Onlinemedien.

Zusätzlich wird die frohe Botschaft von den VBZ als gedruckte und digitale Weihnachtskarte versendet.

Verantwortlich bei den VBZ: Silvia Behofsits (Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior-Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction), Catherine Martin (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Marc Engeli (Beratungsassistenz); Prompt Art & Character Design: Catherine Martin; Bildbearbeitung: RTK Medientechnik; Motion Design: RoDo Works. (pd/cbe)