Mit der neuen Kampagne möchte die AXA auf ihre Motorfahrzeug- und Haushaltsversicherungen aufmerksam machen. Das Ziel ist, potenzielle Kundinnen und Kunden in den Prämienrechner zu bringen und maximal viele Abschlüsse zu generieren. Um über alle Zielgruppen hinweg möglichst viele Userinnen und User in ihren individuellen Lebenssituationen zu erreichen, wurden über 40 Visuals mit entsprechenden Botschaften zu den verschiedensten Themenbereichen entwickelt und personalisiert ausgespielt.

Die AXA bietet Versicherungen für alle möglichen Schadensfälle – auch solche, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Und so zeigen die verschiedenen Sujets eine Vielzahl an Unfällen, die passieren können: Vom simplen Kratzer im Autolack, über mutwillig zerstörte Motorrad-Sitzbänke bis hin zu Rotweinflecken auf dem Sofa der Nachbarn ist alles mit dabei.

Der Duktus bleibt knapp und doch verspielt: Über eine kurze Frage werden die Userinnen und User mit der jeweiligen Unfallsituation konfrontiert. Im Anschluss wird jede Unfallstory leichtfüssig und mit Verweis auf die AXA aufgelöst. Denn egal was passiert: Die AXA kümmert sich darum. So können die Kundinnen und Kunden sich ganz darauf konzentrieren, ihr Leben zu geniessen, wie es in einer Mitteilung heisst. Durch die inhaltliche Anknüpfung an den Leitgedanken der AXA-Motorfahrzeugversicherung, schliesst die Kampagne den Gap zwischen aufmerksamkeitsstarken Upper Funnel Kampagnen und den search- getriebenen Lower Funnel Massnahmen.

Für die filmähnlichen Loops wurde mit Sprites gearbeitet. So erreichen die Banner schnellere Ladezeiten, einen verbessersten Bildfluss und kommen ganz ohne teure HTML-Videokomponente aus. Mit der Vielzahl an individuell zugeschnittenen Botschaften sollen alle Userinnen und User mehrfach angesprochen werden können. Damit das reibungslos funktioniert, setzt die Kampagne auf Automatisierung: Über die KIs von Google und Facebook werden die wertvollsten untersegmentierten Zielgruppen identifiziert und gezielt angesteuert. Durch den Einsatz von Google- und Facebook-Algorithmen wird die Leistung zusätzlich optimiert. Dies ermöglicht es, auf die im Hinblick auf Zielgruppe, Sprache und Kanal am besten performenden Botschaften zu fokussieren., wie es weiter heisst.

Die Kampagne läuft über alle relevanten Touchpoints und nutzt sämtliche performanten digitalen Kommunikationskanäle wie YouTube, Instagram, Facebook und TikTok. Die Bandbreite der digitalen Werbemittel reicht von Display und Native Ads bis hin zu sämtlichen wichtigen Social Media Werbemitteln wie Video-, Image- und Story Ads, TrueView Ads und Reels. Zählt man alle Sprachregionen der Schweiz zusammen, sind insgesamt über 2500 Werbemittel im Einsatz. Die Kampagne läuft seit April in der Schweiz und wird das ganze Jahr zu sehen sein.

Publicis hat die Kampagne Publicis entwickelt, die Produktion übernahm die Schwesteragentur Prodigious, für Media zeichnet Mindshare verantwortlich. (pd/mj)