Perfecthair.ch: Schönheit kennt keine Grenzen

2-5 Prozent. Je nach Studie ist dies der erschreckend kleine Anteil der Personen in der Schweiz, die sich «schön» fühlen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Darum fordert perfecthair.ch mit seiner neuen Kampagne dazu auf, sich selbst und der ganzen Welt zu sagen: «Ich bin schön».

Die Bewegung «Beauty ohne Limit» ruft zu mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe auf, stolz zu sein auf ein jedes seiner äusserlichen Besonderheiten, denn genau diese machen eine Person interessant. Hinter perfecthair.ch stecken ganz viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass Schönheit in allen von uns schlummert und wir uns wieder mehr auf unsere Stärken fokussieren sollten. Genau deshalb zielt die aktuelle Kampagne darauf ab, die Grenzen der Schönheit in den eigenen Köpfen zu überwinden und die eigene Schönheit in einem neuen Licht erscheinen zu lassen.







Perfecthair.ch setzt mit der «Beauty ohne Limit»-Kampagne den Menschen in seiner ursprünglichen Schönheit ins Zentrum des Interesses. So sind die Protagonistinnen des neuen Spots keine Models oder Schauspieler, sondern eben Kundinnen von perfecthair.ch, die sich per Video für die Teilnahme beworben hatten. Alle Protagonistinnen bringen ihre eigene Geschichte mit, die ergänzend zur TV- und Radio-Kampagne via YouTube, Website und Social Media weitererzählt wird.

Mit dem Hashtag #BeautyOhneLimit ruft perfecthair.ch zudem eine Social-Media-Challenge aus, um die Bewegung so richtig zu starten. Oder wie es Marketingleiter Moritz Schmid formuliert: «Machen Sie mit und teilen Sie Ihre ganz individuelle Wahrnehmung von Schönheit. Perfecthair.ch und die ganze Schweiz freuen sich auf Ihre grenzenlose Schönheit!»







