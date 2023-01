TBS: Schräge Kino-Situationen im Doppelpack

Das Kino hat mit den Streaming-Anbietern massiv Konkurrenz bekommen – vor allem beim jungen Publikum. Zwar hat das Kino nach wie vor seine Fans, nur werden es immer weniger. Oft fehlt schlicht das Geld dafür, und Streaming ist fast geschenkt. Es braucht also eine Art Nachwuchsförderung für die jungen Filmenthusiasten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Genau dafür haben die Neugass-Kinos die Aktion «Bring a Friend» lanciert. Exklusiv für ihre Kinos Riffraff, Houdini und Bourbaki, die «gute Unterhaltung in relaxter Atmosphäre» bieten. Und exklusiv für alle zwischen 12 und 22 Jahren. Das Angebot überzeuge: zwei Tickets zum Preis von einem, für gerade mal acht Franken ins Kino. Der Clou dabei: Das Angebot gilt nur zu zweit. So mache Kino gleich doppelt so viel Spass. Und werde für beide erschwinglich.

Eine Befragung der Zielgruppe ergab laut Mitteilung dreierlei: Erstens, das Angebot ist super; zweitens, es ist noch völlig unbekannt und drittens, Kulturkinos gelten als wenig unterhaltsam. Die Kampagne müsse also auffallen, die Zielgruppe authentisch ansprechen und über die Tonalität mit diesem Klischee aufräumen.

Auf Social Media ausgerichtet

«Bring a Friend» gibt es nur im Doppelpack. «Das setzten wir auch bildlich eins zu eins um – mit dem 2-für-1-Bundle-Angebot, wie man es von Würsten und Zahnpasta kennt. Das ergibt schön schräge Situationen, und der gelb-schwarze Promo-Look verstärkt noch den Bruch mit dem Umfeld», wie es weiter heisst.

Die Kampagne ist voll auf Social Media ausgerichtet und wird auf Instagram und TikTok ausgespielt. Mehrere Mini-Spots und Sujets zeigen «strange» Kinosituationen im Doppelpack. Die Sujets werden zudem in den lokalen Bus- und Tramlinien platziert. In den Kinos werden die Poster prominent platziert und die Videos als Bewegtbild eingesetzt. Neugierige bekommen auf der Landingpage das Angebot erklärt und werden animiert, direkt online das «Bring a Friend»-Abo abzuschliessen.

Das Budget sei naturgemäss limitiert. Das funktioniere nur, wenn Auftraggeber und Agentur eng zusammenarbeiten. Konzipiert, designt, fotografiert, gefilmt, nachbearbeitet, produziert und geschnitten wurde alles inhouse bei TBS. Die Umfrage und der Cast kamen direkt von Neugass Kino. (pd/tim)