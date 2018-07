Publicis: Schweden fordert die Schweiz zum Aufholen auf

In vielen europäischen Ländern wird über Prostitution diskutiert – in der Schweiz kaum. Die Frauenzentrale hat nun zusammen mit ihrer langjährigen Hausagentur Publicis das Thema aufs Tapet gebracht. «Bei uns ist Prostitution zwar reglementiert, aber es wird kaum das ganze System der Prostitution in der Schweiz hinterfragt», sagt Andrea Gisler, Präsidentin der Frauenzentrale Zürich, gemäss einer Mitteilung der Agentur.

Die Kreativen von Publicis entdeckten bei der Ideenentwicklung, dass Schweden seit dem 1. Juli 1998 die Bestrafung von Freiern kennt. «Schweden ist ein Land, das uns in Frauenfragen schon immer weit voraus war», so Creative Director Johannes Raggio gemäss Mitteilung. «Gleichzeitig werden Schweden und die Schweiz aber immer wieder verwechselt.»

Im nun erschienenen Film wundern sich einige Schweden, warum die beiden Länder immer wieder verwechselt werden, obwohl sie doch sehr unterschiedlich seien – vor allem bei Frauenthemen. Der Film ist kurz vor dem 20-Jahr-Jubiläum der Freierbestrafung in Schweden lanciert worden und werde derzeit fast minütlich in den sozialen Medien geteilt. Er entstand in Zusammenarbeit mit der schwedischen Filmemacherin Julia Lindström.



Verantwortlich bei der Frauenzentrale Zürich: Andrea Gisler (Präsidentin), Sandra Plaza (Kommunikation & Marketing); verantwortlich bei Publicis: Johannes Raggio, Peter Brönnimann (Kreation), Andrea Klainguti (Grafik), Nina Wildhaber (Beratung) Matthias Koller (Managing Director), Thomas Wildberger (CEO); verantwortlich für die Produktion: Vicky Cullen (Integrated Producer Prodigious), Social Club Stockholm (Filmproduktion), Julia Lindström (Regie), Ole Sebastian Kåss (Musik). (pd/maw)