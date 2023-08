Fachkräftemangel und die zunehmende Akademisierung der Gesellschaft führen auch beim Schweizer Sportfachhandel zu Schwierigkeiten, geeigneten Nachwuchs zu finden. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur am Flughafen eine Nachwuchskampagne entwickelt, die junge sportbegeisterte Menschen und ihre Lehrkräfte dazu motivieren soll, sich über die Aus- und Weiterbildung im Sportfachhandel von Fachleuten informieren zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne trägt den Slogan «Mach, was du liebst».

In der ersten Phase wurden etwa 1000 Schweizer Oberstufen- und Sportlehrkräfte mit einem Mailing, inklusive Stirnband, angeschrieben, um sie dazu zu ermutigen, eine Berufswahlstunde mit einem lokalen Sportfachhändler zu buchen. Zudem sollen die Lehrkräfte Flyer an die Schüler verteilen, um sie auf die Landing- und Informationsseiten von sportbiz.ch aufmerksam zu machen.

Das Ziel der Kampagne gemäss Mitteilung besteht darin, die Mitglieder des Schweizer Sportfachhandels einheitlich auftreten zu lassen und Berufs- und Sportlehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler für eine Karriere im Sportfachhandel zu begeistern.

Verantwortlich bei Asmas Verband Schweizer Sportfachhandel: Peter Bruggmann (Präsident); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Max Eugster (Beratung), Ketil Eggum (Art Direction), Elia Vogt (Grafik), Patrick Lindner (Text). (pd/yk)