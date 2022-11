Neben Alexander Jaggy als Jury-Präsident in der Kategorie «Integrated & Innovation» sind die übrigen Jury-Mitglieder* für die ADCE Awards 2022, der «Champions League of Creativity», bekannt. Unter den 54 führenden Kreativen aus 20 europäischen Ländern sind drei Schweizer ADC-Members in der Jury dabei, wie es in einer Mitteilung heisst:

Stefanie Huber , ADC-Vize-Präsidentin und selbstständige Creative Director, bewertet die eingereichten Arbeiten der Kategorie «Design».

, ADC-Vize-Präsidentin und selbstständige Creative Director, bewertet die eingereichten Arbeiten der Kategorie «Design». Andy Lusti , ADC-Vorstandsmitglied und Creative Director, Creative Consultant und Copywriter juriert die Arbeiten der Kategorie «Interactive & Mobile»

, ADC-Vorstandsmitglied und Creative Director, Creative Consultant und Copywriter juriert die Arbeiten der Kategorie «Interactive & Mobile» Gabriel Mauron, Executive Creative Director bei Havas Switzerland amtet als Jurymitglied in der Kategorie «Integrated & Innovation.

Der ADCE juriert die ausgezeichneten Arbeiten des letzten Jahres aus ganz Europa. Die Jurierung startete online am 25. November und wird am 30. November 2022 physisch in Barcelona fortgesetzt. Die Medaillen werden am 15. Dezember 2022 um 18 Uhr bekannt gegeben. (pd/tim)

*Mehr Informationen zur kompletten Jury gibt es unter diesem Link.