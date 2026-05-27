Publiziert am 27.05.2026

Mit einem breit angelegten Kommunikationspaket begleitet Wecatch den US-Markteintritt der Sportnahrungsprodukte der Schweizer Firma Ka-Ex, teilt die Zürcher Agentur mit. Diese verantwortet dabei sowohl die kreative Konzeption als auch die Umsetzung sämtlicher Werbemittel.

Die Kampagne setzt auf einen kanalübergreifenden Mix aus analogen und digitalen Formaten: Digital-Out-of-Home-Werbung, Online-Banner, Bus-Shelter-Plakatierungen, mobile Werbeformate und Social-Media-Content werden durch einen eigens produzierten Radiospot ergänzt. Die visuelle Sprache wurde gezielt auf die Erwartungen und ästhetischen Konventionen des amerikanischen Marktes ausgerichtet.

Laut Agentur stand die Konsistenz der Markenkommunikation über alle Plattformen hinweg im Vordergrund. Die kreativen Assets wurden dazu kanalspezifisch adaptiert, ohne die übergeordnete visuelle Identität zu verwässern. (pd/spo)