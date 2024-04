Ob Ernährungsberatung oder WHO, die Botschaft ist allgegenwärtig und klar: «Du sollst mehr Gemüse essen!». Am Wissen fehle es also nicht, schreibt Rubmedia in einer Mitteilung zur aktuellen Kampagne der Gemüseproduzenten.

Auch die Verfügbarkeit von Gemüse zwischen Hofladen und Grossverteiler sei gegeben. Warum also verändern sich unsere Ernährungsgewohnheiten nicht wie gewünscht? Die Arbeitsgruppe «Verarbeitungsgemüse» des Verbands der Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) hat die Agentur Rubmedia mit dieser Frage konfrontiert und Antworten gefordert.

Daraufhin wurde in enger Zusammenarbeit mit dem VSGP eine Low-Budget-Kampagne erarbeitet, welche direkt «auf den Bauch» der Konsumentinnen und Konsumenten zielt.

Als «Influencer» wurde der junge Spitzenkoch und Vizeweltmeister Philemon Kleeb verpflichtet. In einem 40-sekündigen Video im TikTok-Style zeigt er, wie Spinat aus dem Supermarkt-Tiefkühler und Pasta in Windeseile zur hochwertigen, gästetauglichen Mahlzeit werden.



Lokale Produkte, kurze Transportwege, ausgewogene Ernährung, einfache Zubereitung: Diese Botschaft haben nun bereits 300'000 Konsumentinnen und Konsumenten aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin in über 730'000 Social-Media-Impressionen aufgenommen. Damit habe man den Auftraggeber überzeugen können, schreibt Rubmedia. Insbesondere die hohen Interaktionsraten hätten die Verantwortlichen beim VSGP beeindruckt. Darum ist eine Fortsetzung noch in diesem Jahr geplant.



Als Kampagne-Website dient processed.ch . Dort finden sich auch die Rezepte von Philomen Kleeb.



Verantwortlich beim VSGP: Markus Waber (stv. Direktor und Leiter Kommunikation & Marketing); verantwortlich bei Rubmedia: Yanik Gasser (Storyboard, Video, Animation und Vermarktun) verantwortlich, Beat Aeberhard (Grafik und Webumsetzung). (pd/nil)