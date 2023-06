Der Schweizer Marc Huenerwadel und seine deutschen Teampartner Luca Priestersbach, Ali Kneer und Rafter Manguiat konnten mit ihren Projekten am Talent Award des ADC Deutschland zwei sogenannte Nägel abstauben.



Einen silbernen Nagel gab es für das digital getriebene Konzept «Heinz – The Gamers Sauce». Dies ist eine humorvolle 360-Grad-Kampagne, basierend auf Insights aus der E-Sports und Gaming Community. Von der ADC-Jury wurde Projekt so beschrieben: «Wenn aus Gamern Farmer werden. Wenn aus digitalen Zutaten eine echte Sauce produziert wird. Wenn das, was online geerntet, tatsächlich auf dem Küchentisch landet. Wenn das Unfassbare anfassbar wird: Dann ist das einfach unfassbar gut gedacht, dann ist das klar ein Nagel!»

Mit ihrem zweiten Konzept RTHLY konzentrierte sich das Team auf die Verknüpfung von Sustainability und Investment. Hierfür kreierten sie laut eigenen Angaben eine App, welches auf die Bedürfnisse kommender Generationen zugeschnitten ist und das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum setzt. Dieser neue Blickwinkel, gepaart mit dem nutzerfreundlichen und verspielten UX-Design konnte die Jury zu Bronze überzeugen.

Marc Huenerwadel und seine Teamkollegen sind momentan daran, das Studium an der Miami Ad School Berlin abzuschliessen und Gespräche mit verschiedenen Agenturen im Raum Deutschland und der Schweiz zu führen. Huenerwadel arbeitete unter anderem bei Webrepublic und Sir Mary. (cbe)