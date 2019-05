Am Donnerstag haben Sechs Schweizer Agenturen einen Bleistift an den A&AD-Awards gewonnen. Drei davon gehen an das Projekt «The Photography Ban» von Graubünden Tourismus und Jung von Matt / Limmat. Über die Aktion hätten auch internationale Medien berichtet.







Diese Schweizer Projekte haben am D&AD Award gewonnen:

Gelber Bleistift

«The Photography Ban» von Jung von Matt / Limmat und Graubünden Tourismus in der Kategorie Low Budget

Graphit-Bleistift

«Migrant Journal» von Offshore Studio in der Kategorie Independent Magazines

«The Photography Ban» von Jung von Matt / Limmat und Graubünden Tourismus in der Kategorie Creative Use of Media sowie in Use of Media Relations

Holz-Bleistift

«Kunde seit 100 Jahren» von Ruf Lanz und Swiss Life in der Kategorie Press Advertising Insert & Wraps

«We are all equal» von Thjnk Zürich und Pro Infirmis in der Kategorie Public Service Commercials

(log)