Rosarot: Sechs neue Köpfe sind gestartet

Die Zürcher Agentur Rosarot baut ihr Beratungs- und Digitalwissen weiter aus und will damit insbesondere den Kundenbedürfnissen bei komplexen digitalen Projekten Tribut zollen, wie es in der Mitteilung heisst. Vier neue Consultants und zwei neue Digital Project & Campaign Managers verstärken seit neustem das Beratungs- und Digital-Team.

Die digitale Welt habe weiter an Komplexität gewonnen, schreibt die Agentur. Was heute Usus sei, könne morgen schon wieder überholt sein. Damit Brands sich in diesem dynamischen Umfeld etablieren könnten, setet die Agentur auf noch mehr Beratungskompetenz – besonders im digitalen Bereich. Denn vor allem diese erforderten oftmals ein Plus an Consulting und Spezialistenwissen.

Neue Technologien, neue Möglichkeiten

Die Komplexität für Marketingverantwortliche ist insbesondere durch die zahlreichen Entwicklungen im Digitalmarketing gewachsen. Neue Kanäle und Techniken bringen immer neue Möglichkeiten und Anforderungen mit sich. Und damit steigt die Nachfrage nach Beratungsleistungen auf Agenturseite. Agenturen benötigen neben kreativen Köpfen verstärkt Know-how in der Konzeption digitaler Kampagnen, in immer neuen Werbeplattformen und -möglichkeiten, in UX/UI, in Suchmaschinenoptimierung, in Media, in Analytics und so weiter.

Das sind die neuen Köpfe bei Rosarto

Felicia Lauper unterstützt neu das Beratungsteam als Consultant. Neben einem Master in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften bringt sie jahrelange Agenturerfahrung mit, zuletzt bei Transformer. In ihrer Freizeit hängt sie regelmässig kopfüber am Vertikaltuch oder ist in den Bergen anzutreffen – egal, ob beim Wandern, Klettern oder Snowboarden.





Amina A. Andoya verstärkt das Digital Team in der Rolle als Digital Project & Campaign Manager. Angefangen vor zehn Jahren bei Tamedia, war sie zuletzt bei Webrepublic tätig. Amina spricht aber nicht nur die Sprache der digitalen Welt, sondern beherrscht generell fünf Sprachen – plus die Sprache Ihres Hundes. Oder besser gesagt: unseres neuen Agenturhundes.





Bettina Walder kombiniert Yoga mit Thai Boxen und mag die Berge genauso wie das Meer. Kein Wunder also, dass sie bereits die unterschiedlichsten Projektleitungsstellen, vor allem in der Sport- und Eventbranche ausfüllte – zum Beispiel für den EHC Kloten. Bei Rosarot wird sie der abwechslungsreiche Werbealltag als Consultant bei Laune halten.





Evelyne Stöckli meistert jede noch so stressige Consulting-Situation mit einer Ruhe, wie man sie sonst nur aus dem Yoga kennt. Neben ihrer Yoga-Erfahrung bringt sie aus ihren Stationen bei BMW und Alphabet Schweiz aber vor allem die Weisheiten des Marketings mit. Wenn Evelyne nicht gerade mit Rosarto Agenturgeschichte schreibt, fährt sie am liebsten durch die Weltgeschichte – immer auf der Suche nach Wellen zum Surfen, schönen Plätzen und feinem Essen.





Lorena Amgwerd ist im Digital Team als Digital Consultant gestartet. Die Schweizerin mit argentinischen Wurzeln bringt das technische Verständnis und breite Wissen aus einem Digital Business Management Studium mit und sammelte Praxiserfahrung u.a. in Startups wie Felfel. Fasziniert von der Digital Art Szene hat sie zu Forschungszwecken zuletzt ein halbes Jahr im Metaverse verbracht.





Samuel Bucher kommt aus dem wunderschönen Seeland und ist nun als Consultant im nicht minder hübschen Office von Rosarot zu Hause. Zuvor war er bei Localsearch im Bereich B2B tätig und hat vor kurzem sein Studium abgeschlossen. Seine neu gewonnenen Kenntnisse setzt er gezielt im Unternehmen ein und freut sich die rosarote Welt des Marketings mitzugestalten. In seiner Freizeit bildet er sich gerne weiter, um ständig auf dem neusten Stand zu sein. (pd/wid)