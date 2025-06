Die Cannes Predictions haben in der Woche vor dem Festival der Kreativen Tradition. Dabei werden 20 Filme gezeigt, die zu den Favoriten für einen Löwen gelten. Bis 2022 fand der Anlass in Zürich im Rahmen der ADC-Creative Days. Neu lädt Publicis zur festlichen Vorstellung ein. persoenlich.com durfte exklusiv dabei sein.

Lanciert hatte die Tradition auf globaler Ebene die Agentur Leo Burnett vor circa 30 Jahren, wie Pascal Winkler, Stategie-Chef bei Publicis Zürich, gegenüber persoenlich.com schildert. Dabei war die Erfolgsquote bemerkenswert: Im Schnitt 90 Prozent der ausgewählten Spots wurden auch in Cannes ausgezeichnet.

2023 übernahm Publicis Lausanne die Führung für die Schweiz. Executive Creative Director von Publicis Lausanne, Robert Van Den Heuvel, und Arnaud Debia, Global Creative Development Director des Marktforschungsinstituts Ipsos haben die 20 Cases ausgewählt, die aus ihrer Sicht die besten Chancen zu einem Preis haben. Dafür haben sie mehrere hundert Kampagnen angeschaut aus den rund 25'000, die in Cannes am Start sind.

Auch die circa 50 geladenen Gäste durften am Mittwoch für ihre sechs Favoriten abstimmen. Im September werden dann an einem Follow-up-Event die tatsächlichen Siegerkampagnen gezeigt.

Hier ist die Auswahl von persoenlich.com:

6. «The Desk Break» – Golin für Asics

Anstatt auf einen sonst bei den Sportmarken beliebten Inspirationsfilm zu setzen, zeigt Asics «Succession»-Star Brian Cox in seiner Paradenrolle: der patriarchale gemeine Boss. Die Botschaft ist aber: Bürotische machen uns krank. Bewegung ist gut für die Seele.



5. «Your attention please» – Merkley + Partners für Novartis

Ja, auch im Jahr 2025 sind Frauenbrüste in der Werbung und auch ausserhalb ein Aufmerksamkeitsmagnet. In dieser Kampagne ist es aber für einen guten Zweck. Es geht nämlich um Brustkrebsprävention.



4. «Lucky Yatra» – FCB India for Indian Railways

Der Ausgangspunkt war simpel: Viele Leute fahren ohne gültiges Zugticket. Dafür kaufen sie Lotterietickets. Die Antwort der indischen Bahngesellschaft: Mit dem Zugbillett kann man auch Lotto spielen.



3. «Clash of Commuters» – Chep für Samsung Australien

Gaming Marketing ist gerade im Trend. Mit dieser partizipativen Kampagne liess Samsung Pendler gegeneinander antreten und konnte dabei die Trafficzahlen stark erhöhen.







2. AI President – Impact BBDO Dubai für AnNahar

Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit müssen Medienhäuser kreative Wege finden, um die Abozahlen zu verbessern. Ausserdem müssen sie zeigen, dass sie eine zentrale Rolle für die Demokratie spielen. Mit dieser Kampagne hat die libanesische Zeitung AnNahar gleich beides erreicht.







1. «Speedy Disclaimer Highjack» – Impact BBDO Dubai für Sting Energy

In der Schweiz kennt man das aus der Medikament-Werbung: am Ende empfiehlt eine Stimme im hohen Tempo, die Packungsbeilage zu lesen. Auch Pakistan kennt diese Werbedisclaimer. Um so schnell zu sprechen, müssen sie wohl Energydrinks der Marke Sting trinken, so die Idee der Kreativen. Die Kampagne überzeugt nicht nur mit Humor, sondern mit dem besonderen Media-Effort. Die Spots wurden jeweils nach einer Werbung mit Tempo-Disclaimer platziert. Und zwar mit dem Sprecher, der den vorherigen Spot gesprochen hat. Ob das in der Schweiz möglich wäre?